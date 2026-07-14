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- Львів
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Вулиці пішли під воду, блискавка вдарила у вежу: велике місто України затопило через негоду (відео)
Синоптики оголосили перший рівень небезпечності в Україні через грози та шквали, тоді як Львів уже потерпає від масштабного потопу, знеструмлення та влучання блискавки в телевежу.
Україну накрила негода: синоптики попереджають про грозові зливи та шквальний вітер для більшості областей, — оголошено перший рівень небезпечності.
Вулиці Львова уже перетворились на річки.
Блискавка влучила у львівську телевежу. У Мережі з’явилося відповідне відео.
Затопило вулицю Личаківську, машини там буквально пливуть дорогою.
Містяни повідомляють про стрибки напруги, також пишуть, що подекуди світло взагалі зникло.
Нагадаємо, в Україні оголошували перший рівень небезпечності: можуть бути проблеми зі світлом.
Але вже після 17 липня до України повернеться аномальна спека. За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, вдень температура сягатиме 33 градусів, а на Донбасі та в південних регіонах повітря розпечеться до 36 градусів. Водночас 19 та 20 липня у західних і північних областях пройдуть шквалисті зливи з градом, тоді як на південному сході стрімко зросте рівень пожежної небезпеки в лісових екосистемах.