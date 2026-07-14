Вулиці пішли під воду, блискавка вдарила у вежу: велике місто України затопило через негоду (відео)

Негода у Львові

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Україну накрила негода: синоптики попереджають про грозові зливи та шквальний вітер для більшості областей, — оголошено перший рівень небезпечності.

Вулиці Львова уже перетворились на річки.

Блискавка влучила у львівську телевежу. У Мережі з’явилося відповідне відео.

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Затопило вулицю Личаківську, машини там буквально пливуть дорогою.

Містяни повідомляють про стрибки напруги, також пишуть, що подекуди світло взагалі зникло.

Дата публікації 10:46, 14.07.26 Кількість переглядів 9 Негода у Львові: місто іде під воду, блискавка влучила у телевежу

Нагадаємо, в Україні оголошували перший рівень небезпечності: можуть бути проблеми зі світлом.

Але вже після 17 липня до України повернеться аномальна спека. За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, вдень температура сягатиме 33 градусів, а на Донбасі та в південних регіонах повітря розпечеться до 36 градусів. Водночас 19 та 20 липня у західних і північних областях пройдуть шквалисті зливи з градом, тоді як на південному сході стрімко зросте рівень пожежної небезпеки в лісових екосистемах.

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