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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

Вулиці пішли під воду, блискавка вдарила у вежу: велике місто України затопило через негоду (відео)

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності в Україні через грози та шквали, тоді як Львів уже потерпає від масштабного потопу, знеструмлення та влучання блискавки в телевежу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Негода у Львові

Негода у Львові

Україну накрила негода: синоптики попереджають про грозові зливи та шквальний вітер для більшості областей, — оголошено перший рівень небезпечності.

Вулиці Львова уже перетворились на річки.

Блискавка влучила у львівську телевежу. У Мережі з’явилося відповідне відео.

Затопило вулицю Личаківську, машини там буквально пливуть дорогою.

Містяни повідомляють про стрибки напруги, також пишуть, що подекуди світло взагалі зникло.

Нагадаємо, в Україні оголошували перший рівень небезпечності: можуть бути проблеми зі світлом.

Але вже після 17 липня до України повернеться аномальна спека. За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, вдень температура сягатиме 33 градусів, а на Донбасі та в південних регіонах повітря розпечеться до 36 градусів. Водночас 19 та 20 липня у західних і північних областях пройдуть шквалисті зливи з градом, тоді як на південному сході стрімко зросте рівень пожежної небезпеки в лісових екосистемах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
44
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