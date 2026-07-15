Військовий ТЦК застосував силу до жінки у Львові: омбудсман вимагає перевірки обставин

Інцидент з ТЦК у Львові

Реклама

У центрі Львова спалахнув черговий скандал за участю представників ТЦК та СП. У соціальних мережах поширилося відео, на якому чоловік у військовій формі застосовує фізичну силу до жінки під час проведення мобілізації.

Більше про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Скандал з ТЦК у Львові: військовий застосував силу до жінки

На інцидент уже відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Представник омбудсмана у Львівській області Тарас Подвірний офіційно звернувся із запитами до Львівського обласного ТЦК та СП, а також до територіального управління ДБР у Львові.

Реклама

«Різні локації, різні дійові особи, проблема одна — безкарність породжує нові скандали. Львів. Центр міста. У соціальних мережах та медіа поширилися відео, на яких, ймовірно, військовослужбовець ЛОТЦК та СП застосував фізичний вплив щодо жінки під час заходів з оповіщення», — пише Лубінець.

Якщо застосування сили до жінки підтвердиться, омбудсман вимагає справедливої правової оцінки. За його словами, застосування сили щодо цивільних осіб не може залишатися без перевірки, незалежно від того, за яких обставин це сталося.

У відомств запросили вичерпну інформацію щодо деталей та обставин події, правомірності застосування фізичної сили військовим та ролі присутніх працівників поліції і стану призначення службового розслідування за цим фактом. Крім того, ДБР має перевірити інцидент на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 426-1 Кримінального кодексу України.

«Україна потребує мобілізації, щоб захищатися від російської агресії. Але це не означає, що закон можна відкладати вбік. Права людини, повага до гідності та законність мають залишатися безумовними принципами навіть в умовах воєнного стану», — додав Лубінець.

Реклама

Дата публікації 14:41, 15.07.26 Омбудсман вимагає перевірити інцидент із застосуванням сили військовим ТЦК до жінки у Львові

Мобілізація в Україні — останні новини:

Нагадаємо, у вівторок, 14 липня, Верховна Рада підтримала законопроєкти №15401 та №15402, продовживши дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів — від 2 серпня до 31 жовтня 2026 року. Це рішення стало вже двадцятим подовженням від моменту запровадження масштабного воєнного стану 24 лютого 2022 року.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, ініціативу про продовження воєнного стану підтримали 313 нардепів, а за мобілізацію проголосували 311 парламентарів.

Найближчим часом планується зустріч народних депутатів із представниками Міністерства оборони для обговорення нових пропозицій щодо процесу мобілізації, які дозволять проводити заходи без «облав» на вулицях.

За словами члена профільного комітету ВРУ Федора Веніславського, загальна ситуація з призовом наразі дещо вирівнялася завдяки роботі мобільних груп оповіщення в містах, хоча в селах досі гостро відчувається брак чоловічої робочої сили. Водночас посилення мобілізації у РФ не призведе до аналогічних кроків в Україні, оскільки ставка робиться на технологічну війну.

Реклама

Зокрема, Федір Веніславський зазначає, що заходи оповіщення мають стати цивілізованішими та безконфліктними завдяки напрацюванням Міноборони, якщо у відомстві не відбудеться кадрових змін. Натомість його колега по комітету Ірина Фриз виступає за радикальніші кроки — вона пропонує вивести ТЦК з-під підпорядкування ЗСУ та Міноборони, а функції оповіщення передати органам місцевого самоврядування.

Новини партнерів