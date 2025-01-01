Во Львове злоумышленник погасил Ханукальную менору (видео)

Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Во Львове неизвестный мужчина погасил и повредил Ханукальную менору, установленную на развалинах синагоги.

Соответствующее видео появилось в местных Telegram-каналах.

На кадрах видео видно, как мужчина или парень в темной одежде с капюшоном подходит к меноре. Он обрывает провода, после чего менора гаснет. Мужчина повредил кабель, питавший семисвечник электротоком. Человек (или люди), снимающие видео, тем временем заливаются громким смехом.

Как передает hromadske, в полиции заверили, что знают об этом инциденте. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ханукия или менора Хануки – светильник, который зажигают в течение восьми дней праздника Ханука. В этом году это период с 25 декабря и до 2 января.

Зажигание меноры Хануки для евреев символизирует духовную стойкость и победу святости над нечистотой, света над тьмой окружающего.

Ханука в иудаизме символизирует восстановление Иерусалима и повторное освящение Второго Храма, которое произошло в начале восстания Маккавеев против Селевкидской империи во II веке до нашей эры.

UPD

Несколько позже полиция Львовской области официально отреагировала на инцидент. Там сообщили, что полицейские начали уголовное производство по факту повреждения Меноры во Львове.

Правоохранители принимают меры для установления личности правонарушителя и привлечения его к ответственности.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 178 (Повреждение религиозных сооружений или культовых домов) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский с раввинами отпраздновал Хануку и зажег ханукальные свечи.

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