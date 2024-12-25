На Львівщині у Святвечір потяг насмерть збив чоловіка

Смертельний інцидент стався на залізничній станції "Калинів".
У Львівській області, на залізничній станції "Калинів" Самбірського району, потяг, що рухався за маршрутом "Київ-Чоп", здійснив наїзд на 51-річного чоловіка, жителя одного з сіл району.
Про це повідомили у Нацполіції.
Стало відомо, що від отриманих травм чоловік загинув на місці. За фактом трагедії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Наразі поліція встановлює всі обставини події.
Нагадаємо, в аварії поїзда Прага-Кошице чеської компанії RegioJet, що прямував до Чопа, загинуло чотири людини, двоє з яких — громадянки України.
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