На Львівщині у Святвечір потяг насмерть збив чоловіка

У Львівській області, на залізничній станції "Калинів" Самбірського району, потяг, що рухався за маршрутом "Київ-Чоп", здійснив наїзд на 51-річного чоловіка, жителя одного з сіл району.

Про це повідомили у Нацполіції.

Стало відомо, що від отриманих травм чоловік загинув на місці. За фактом трагедії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Наразі поліція встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, в аварії поїзда Прага-Кошице чеської компанії RegioJet, що прямував до Чопа, загинуло чотири людини, двоє з яких — громадянки України.

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