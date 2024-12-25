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Мер Львова Садовий ще за рік попереджав сім'ю про загрозу війни

Мер Львова Садовий ще за рік попереджав сім'ю про загрозу війни

Катерина Садова / Фото: Світське життя

За словами дружини Катерини Кіт-Садової, львівська міськрада готувалась до вторгнення.

За рік до повномасштабного вторгнення мер Львову Андрій Садовий говорив своїй дружині, що велика війна можлива. 

Про це дружина мера, Катерина Кіт-Садова розповіла в інтерв'ю ТСН. 

"За рік перед тим він почав говорити, що треба почати готуватися до "чогось". Коли я його часом питала: Андрій, чи буде війна?. Він казав, "Я не знаю. Буде". Кажу, перепрошую, ти можеш якось нормально сісти та сказати. І вони готувалися. Мене тримало, що вони у міській раді мають свою команду на випадок, якщо війна все ж таки відбудеться. І це було показовим для Львова, що вони все це витягли", – каже пані Катерина. 

Також вона додала, що не планувала виїжджати з України на початку вторгнення. 

Дебютний випуск проєкту "Дружина" ви можете подивитись на Youtube-каналі ТСН: "ПЕРШЕ ІНТЕРВЮ ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни"

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