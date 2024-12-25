Мер Львова Садовий ще за рік попереджав сім'ю про загрозу війни

За рік до повномасштабного вторгнення мер Львову Андрій Садовий говорив своїй дружині, що велика війна можлива.

Про це дружина мера, Катерина Кіт-Садова розповіла в інтерв'ю ТСН.

"За рік перед тим він почав говорити, що треба почати готуватися до "чогось". Коли я його часом питала: Андрій, чи буде війна?. Він казав, "Я не знаю. Буде". Кажу, перепрошую, ти можеш якось нормально сісти та сказати. І вони готувалися. Мене тримало, що вони у міській раді мають свою команду на випадок, якщо війна все ж таки відбудеться. І це було показовим для Львова, що вони все це витягли", – каже пані Катерина.

Також вона додала, що не планувала виїжджати з України на початку вторгнення.

Дебютний випуск проєкту "Дружина" ви можете подивитись на Youtube-каналі ТСН: "ПЕРШЕ ІНТЕРВЮ ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни"