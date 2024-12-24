"Нагадування про ціну": Садовий показав два фото, зроблені на одній вулиці Львова з різницею в пів години

Мер Львова Андрій Садовий показав дві світлини, зроблені на одній вулиці з різницею в пів години. На них - прощання із полеглими Героями та встановлення Різдвяного Дідуха.

Фото Садовий виклав у Facebook.

Два фото, зроблені на одній вулиці Львова з різницею в пів години / Фото: facebook/Андрій Садовий

"Нехай це буде нагадуванням про ціну кожного дня нашого тимчасового перебування на цій Богом даній землі", – акцентував він.

Він додав, що сьогодні громада Львова попрощалася одразу з чотирма Захисниками:

Іваном Андреївим

Юрієм Попиком

Віталієм Кришталем

Ярославом Семчишиним.

"Вічна пам'ять", – висловився міський голова.

Раніше Садовий висловив свою думку щодо переговорів з Росією про закінчення війни. На його думку, можливий лише "тимчасовий спокій", водночас посадовець зазначив, що "вічною є тільки смерть", тому треба думати про життя людей.

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