"Нагадування про ціну": Садовий показав два фото, зроблені на одній вулиці Львова з різницею в пів години

Кадри пробирають до глибини душі.
Мер Львова Андрій Садовий показав дві світлини, зроблені на одній вулиці з різницею в пів години. На них - прощання із полеглими Героями та встановлення Різдвяного Дідуха.
Фото Садовий виклав у Facebook.
"Нехай це буде нагадуванням про ціну кожного дня нашого тимчасового перебування на цій Богом даній землі", – акцентував він.
Він додав, що сьогодні громада Львова попрощалася одразу з чотирма Захисниками:
- Іваном Андреївим
- Юрієм Попиком
- Віталієм Кришталем
- Ярославом Семчишиним.
"Вічна пам'ять", – висловився міський голова.
Раніше Садовий висловив свою думку щодо переговорів з Росією про закінчення війни. На його думку, можливий лише "тимчасовий спокій", водночас посадовець зазначив, що "вічною є тільки смерть", тому треба думати про життя людей.
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