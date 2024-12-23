У Львові сталась сутичка з поліцією під час затримання ухилянта (відео)

Як зазначили очевидці, на сутичку прибуло 8 екіпажів поліції та "швидка".

Правоохоронці зупинили водія за порушення правил дорожнього руху на вулиці Тесленка у Львові. Під час оформлення адміністративних матеріалів з’ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу) КУпАП.

Патрульна поліція Львова надала інформацію щодо інциденту.

Водій погодився поїхати для уточнення інформації, однак перед цим зробив телефонний дзвінок. Невдовзі на місці інциденту зібралися кілька громадян, які перешкоджали діям поліції, шарпали патрульних за формений одяг та навіть відібрали бодікамеру.

Сутичка у Львові

Під час інциденту водій поскаржився на стан здоров’я. На місце викликали медиків, які після огляду повідомили, що загрози життю чи здоров’ю немає. Після цього чоловік добровільно поїхав для уточнення даних у територіальний центр комплектування.

“До чоловіків фізична сила та спеціальні засоби не застосовувалися”, — зазначили у поліції.

Для з’ясування всіх обставин інциденту та надання правової кваліфікації діям осіб на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Раніше у Львові спалахнув скандал через встановлення пандусу для захисника України Сергія Власова, який на фронті втратив обидві ноги. Сусіди чоловіка називають пандус "завеликим та неестетичним" та погрожують його спиляти.