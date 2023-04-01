У Львові пролунав вибух: є загиблий

Увечері п'ятниці, 31 березня, у Львові вибухнула граната, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна особа постраждала. Інцидент стався на вулиці Замарстинівській 150.

На місці працюють спецслужбовці, повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, вибух стався у квартирі. Поліцейські та надзвичайники поки що не коментували цю подію.

Нагадаємо, нещодавно в Києві біля дитячого майданчика в руках чоловіка здетонувала граната. Він загинув на місці.

Також раніше ми повідомляли про вибух гранати під мостом у Дніпрі. Небезпечний предмет місцевий мешканець знайшов у смітнику.