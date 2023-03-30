На Львівщині загинув нацгвардієць: у нього кульове поранення голови

У четвер, 30 березня, у військовому містечку в Золочівському районі Львівської області виявили тіло військовослужбовця Національної Гвардії України із кульовим пораненням.

Про це повідомила речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко у коментарі “Суспільному”.

“Тіло 42-річного військового з ознаками кульового поранення у голову знайшли на території військового містечка. Будь-яких ознак боротьби не виявили”, - уточнила вона.

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На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група, поліція, ДБР та спецпрокурори.

За фактом загибелі військовослужбовця Нацгвардії до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою "самогубство".

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі курсанта Львівського університету внутрішніх справ МВС України. Справу розслідують як "доведення до самогубства".

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