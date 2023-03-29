На Львівщині незряча дівчинка зібрала понад 650 тисяч грн для ЗСУ (фото)

На початку війни дівчинка вирішила, що хоче підтримувати українську армію і почала займатися волонтерством.

Анна-Марія Герман – юна співачка із Комарного Львівської області завдяки своєму таланту від початку війни вже зібрала понад 650 тисяч гривень для українських військових.

Про це повідомила Львівська районна державна адміністрація.

За ці кошти придбали та передали для військових на фронт – дрон, автомобіль, рації медичної допомоги, одяг, взуття, термобілизну та продукти харчування.

Фото: Львівська районна держадміністрація

"Анна-Марія – незряча, та вона невпинно розвиває свій талант. Скільки ж нескореності у цій тендітній дівчинці! Окрім навчання, школярка займається грою на бандурі, бере участь у різних конкурсах і здобуває призові місця", - йдеться у повідомленні.

На початку війни Анна-Марія вирішила, що хоче підтримувати ЗСУ і розпочала волонтерити: співала у містах, селах району, у церквах, збираючи так кошти для допомоги українським воїнам.

Також повідомляється, що старший брат Анни-Марії – Богдан Бражник – військовий. Зараз Богдан перебуває на лікуванні на Львівщині після поранення.

Нагадаємо, у Львові хірурги провели унікальну ортопедичну операцію 4-річному хлопчикові з рідкісною вадою – зрощення кісток передпліччя. Наразі відомо лише про 350 таких випадків.

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