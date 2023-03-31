На Львівщині батько вбив сина, який крав гроші на алкоголь

Трагедія сталася під час сварки.
У Львівській області місцевий мешканець під час конфлікту зарізав свого сина.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.
"Слідством встановлено, що в одному із сіл Стрийського району обвинувачений проживав разом із своєю дружиною та їхнім 47-річним сином. Між чоловіками часто виникали конфлікти. Причиною було зловживання алкоголем потерпілим, а так як він був безробітним, гроші на алкоголь і прожиття брав у батьків-пенсіонерів", - розповіли у прокуратурі.
Під час останнього застілля між родичами виник конфлікт, під час якого фігурант взяв кухонний ніж та завдав удару в спину потерпілому. Сина з отриманими травмами було госпіталізовано до лікарні. Однак від тяжких тілесних ушкоджень він помер.
Дії чоловіка кваліфіковано як нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області ревнивий чоловік вбив свою співмешканку.
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