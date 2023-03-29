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У Львові жінка понад пів року прожила із зубом у бронхах: як він туди потрапив

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Львові жінка понад пів року прожила із зубом у бронхах: як він туди потрапив

Фото: Pexels

Зуб потрапив до бронхів під час пологів у жінки.

У Львові медики врятували жінку, яка від липня 2022 року прожила із частиною зуба у бронхах. Пацієнтка скаржилась на виснажливий постійний кашень. 

Про це повідомляє Центр легеневого здоров'я.

До медиків у Львові звернулась молода жінка. Вона розповіла, що страждає через виснажливий кашель, який інколи призводить до блювоти. 

Лікар оглянув пацієнтку та відправив її на обстеження. Під час цього з'ясувалось, що у бронхах пацієнтки застряг зуб. 

Фото: Центр легеневого здоров'я / ©
Фото: Центр легеневого здоров'я

"Як виявилося, під час пологів, які проходили шляхом кесаревого розтину та екстреній інтубації, частина зуба пацієнтки була пошкоджена й потрапила у дихальні шляхи. Відтак, уже фахівці ендоскопічного кабінету Центру легеневого здоров'я під місцевою анестезією видалили стороннє тіло за допомогою ендоскопічного кошичка", - йдеться у повідомленні. 

Фото: Центр легеневого здоров'я / ©
Фото: Центр легеневого здоров'я

Нагадаємо, у Львові медики майже місяць рятували чоловіка, у якого після чарки алкоголю розірвався стравохід. У нього діагностували рідкісну патологію - синдром Бурхаве.

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Дата публікації
Перегляди
1550
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