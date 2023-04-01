Во Львове раздался взрыв: есть погибший

Вечером пятницы, 31 марта, во Львове взорвалась граната, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал. Инцидент произошел на улице Замарстыновской 150.

На месте работают спецслужбы, сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По информации местных Telegram-каналов, взрыв произошел в квартире. Полицейские и чрезвычайники пока не комментировали это событие.

Напомним, недавно в Киеве возле детской площадки в руках мужчины сдетонировала граната. Он погиб на месте.

Также ранее мы сообщали о взрыве гранаты под мостом в Днепре. Опасный предмет местный житель обнаружил в помойке.