У Львові призупинили подання опалення: у чому причина

Опалення можуть повернути вже від наступного тижня.

У Львові відсьогодні, 20 жовтня, призупинили подачу теплопостачання. Це пов'язано із суттєвим підвищенням температури.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Відновити теплопостачання планують з наступного тижня, зокрема, це алежати від температурних показників.

"Відповідно до прогнозу погоди, маємо суттєве підвищення температури зовнішнього повітря, відтак, щоб не було перегрівів і нераціонального використання газу, подачу опалення від сьогодні призупиняємо", - повідомив Орест Тимчишин, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Зазначимо, що офіційно опалювальний сезон у Львові розпочався 16 жовтня. Однак до цього більше 10-ти бюджетних установ, в основному медичні заклади, отримували опалення на основі листів-звернень.

Нагадаємо, протягом року (від вересня 2022-го до вересень 2023-го), комуналка в Україні здорожчала на 13,2%.

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