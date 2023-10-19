На Львівщині покарали матір підлітка, якому "було сумно": що він накоїв

У Львівській області на 850 грн оштрафували матір, бо її неповнолітній син, будучи нетверезим, викликав поліцію, бо "йому було сумно і він хотів поспілкуватись".

Про це йдеться у постанові Стрийського міськрайонного суду Львівської області

За даними суду, працівниця "Укрзалізниці" ухилилась від виконання батьківських обов'язків, бо її син-підліток будучи нетверезим викликав поліцію задля розваги.

Жінка на засідання суду не прийшла, проте у протоколі вказано, що вона провину визнала та просила її суворо не карати.

Під час засідання суду йшлось, що хлопець зізнався у тому, що він 12 серпня 2023 року викликав поліцію. Він це пояснив тим, що "перебував у стані алкогольного сп`яніння і подзвонив на лінію 102, так як йому було сумно, він хотів порозмовляти і не міг відкрити вхідні двері".

Також відомо, що наступного дня, 13 серпня, у родині статись чергові скандали - до поліції звернулась жінка та повідомила, що "син її побив та намагався вчинити самогубство". Проте згодом жінка скасувала свою заявку.

Стрийський міськрайонний суд визнав жінку винною за частиною 3 ст. 184 КУпАП та оштрафував її на 850 грн. Також вона повинна сплатити 537 грн судового збору.

Нагадаємо, у Львові суд покарав чоловіка за секс біля церкви.

Читайте також: