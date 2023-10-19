На Львівщині голову сільради відправили до в'язниці та змусили повернути 90 тис. грн: що він накоїв

У Львівській області до 3 років та 3 місяців позбавлення волі засудили уже колишнього голову Лисятицької сільської ради (Стрийський район Львівської області), який від січня до листопада 2018 року виписував собі премії. Також він повинен повернути майже 90 тис. грн.

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 17 жовтня 2023 року.

Як вказано у матеріалах суду, голова сільської ради від січня до листопада 2018 року виписував собі 100% премії без рішення сільської ради. Його звинуватили у "заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем".

Село Лисятичі на карті / Фото: Google Maps

Підозрюваний повідомив, що він був сільським головою від 2015 до 2019 року, проте згодом його усунули з посади. Чоловік на суді провину заперечив та заявив, що сесія сільської ради ухвалила рішення про преміювання, але нібито секретарка ради не внесла це до протоколу засідання, а йому "не вистачило досвіду", щоб перевірити документ.

Проте суд, дослідивши матеріали справи, встановив, що Лисятицькою сільською радою рішення про преміювання голови сільської ради на 2018 рік не приймалось, а тому голова сільради порушив закон, підписуючи накази, якими він отримував 100% премії. А тому прокуратура звернулась до суду з проханням стягнути ексголови сільради майже 90 тис. грн премій на користь Стрийської міської ради.

Стрийський міськрайонний суд визнав експосадовця винним за 2 ст. 191 та частиною 3 ст. 191 КК України. Його засудили на три роки та три місяці позбавлення волі. Також чоловік повинен повернути майже 90 тис. грн премій.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Крім того ексголову сільради звинуватили у незаконній передачі земельних ділянок, проте суд його виправдав.

Нагадаємо, у Львівській області на 850 грн оштрафували матір, бо її неповнолітній син, будучи нетверезим, викликав поліцію, бо "йому було сумно і він хотів поспілкуватись".

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