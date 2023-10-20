Во Львове приостановили подачу отопления: в чем причина

Отопление могут вернуть уже со следующей недели.

Во Львове с сегодняшнего дня, 20 октября, приостановили подачу теплоснабжения. Это связано с значительным повышением температуры.

Об этом идет речь на сайте городского совета.

Восстановить теплоснабжение планируют на следующей неделе, в частности, это лелеять от температурных показателей.

"В соответствии с прогнозом погоды, имеем существенное повышение температуры наружного воздуха, чтобы не было перегревов и нерационального использования газа, подачу отопления с сегодняшнего дня приостанавливаем", — сообщил Орест Тимчишин, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС.

Отметим, что официально отопительный сезон во Львове начался 16 октября. Однако до этого более 10 бюджетных учреждений, в основном медицинские учреждения, получали отопление на основе писем-обращений.

Напомним, в течение года (с сентября 2022-го по сентябрь 2023-го), коммуналка в Украине подорожала на 13,2%.

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