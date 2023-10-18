Нашуміле весілля у Львові: у ДБР нарешті відреагували

У ДБР зазначили, що "проведення коштовного весілля під час війни – це питання громадянського сумління".

У Державному бюро розслідувань майже через тиждень відреагували на пишне весілля у Львові колишніх прокурора Ростислава Ільницького та співробітниці їхнього відомства Роксолани Москви. Там наголосили, що вони не відповідають за вчинки експрацівниці.

Про це сказала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян у телемарафоні у середу, 18 жовтня.

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"Немає жодного стосунку... Це колишня працівниця ДБР... В історії з гучним весіллям у Львові ключовим фактом є те, що наречена – це колишня працівниця територіального управління ДБР у Львові. Тому ДБР не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки", - зазначила представниця ДБР.

За її словами, Москва намагається поновитися на службі в ДБР, зараз тривають судові процеси. Зі свого боку ДБР вважає, що "підстав для її поновлення немає".

"Вона була звільнена уже майже 2 роки тому і працювала у відділі кадрів. Як вона потрапила на цю посаду?.. Вона пройшла усі етапи конкурсного відбору, як те прописано законодавством. ДБР не може нести і не несе юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки... Ще один такий нюанс щодо вартості самого заходу і його масштабів в умовах воєнного стану. Вважаю особисто, що це неприпустимо... Дороговалютні святкування зачекають. І не варто пов’язувати лакшері-весілля з колишньою роботою молодят також – це питання статків більше їхньої родини і громадянського сумління під час війни", - додала Сап'ян.

Нагадаємо, 12 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація про пишне весілля у Львові експрокурора Ростислава Ільницького і колишньої співробітниці ДБР 27-річна Роксолани Москви. Гуляння святкували 7-8 жовтняв п’ятизірковому комплексі Emily Resort. Лакшері весілля під час війни обурило українців.

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