У Львові очільник облради зганьбився через відео біля стендів зі зниклими та полоненими військовими

У Львові заступник голови обласної ради та її тимчасовий очільник Юрій Холод ("Слуга народу") 14 жовтня опублікував в Instagram недоречне відео. Чиновник закликав зателефонувати і подякувати українським військовим за захист країни. Однак на відео Юрій Холод позує на фоні плакатів із військовими, які зникли безвісти або потрапили в полон.

На відео Юрія Холода у соцмережі звернув увагу журналіст та ведучий ZAXID.NET Андрій Дрозда.

Після розголосу Холод видалив відео, перепросив та сказав що за недоречний контент відповідальна його пресслужба.

В описі до відео було вказано, що у львівському сквері "На Валах" можна подивитись виставку фото захисників і "зателефонувати тому, кого впізнали, щоб подякувати". Проте на стендах – фото бійців, їхні прізвища та імена з підписом "безвісти зниклий" або "перебуває у полоні".

"Задумка була в тому, щоб люди оглянули виставку, згадали про тих, хто захищає Україну і подзвонили, подякували своїм знайомим. Я некоректно написала щось типу "наберіть, якщо впізнаєте", бо не прочитала, що під кожною фотографією написано "в полоні" або "зниклий безвісти". Я прочитала лише перший опис на початку виставки", – пояснила ZAXID.NET речниця Юрія Холода Анна Герич.

Вранці, 17 жовтня, Юрій Холод опублікував у Facebook повідомлення про це відео.

"На жаль, відео зі мною з виставки На Валах, яке раніше було опубліковане на моїй сторінці в Інстаграмі, справді є некоректне. Це помилка медійника, але це не знімає з мене провини за те, що я недогледів це. Я визнаю цю прикру помилку і приношу вибачення всім, чиї почуття зачепило це відео. Особливо прошу пробачення у всіх родин загиблих воїнів та тих, хто досі в полоні чи повернувся з нього", - йдеться у дописі заступника голови Львівської обласної ради.

Нагадаємо, на Львівщині призначили нового очільника ТЦК: хто обійняв посаду.

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