На Львівщині призначили нового очільника ТЦК: хто обійняв посаду

На Львівщині представили нового очільника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України ним став полковник Артур Ніязов.

Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Вітаю з призначенням. Бажаю результативної роботи усій команді ЛОТЦК та СП під вашим керівництвом для наближення перемоги України", – написав Козицький.

Відомо, що полковник Ніязов проходив службу на посаді очільника відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А0796.

Від 4 вересня 2023 року очільником Львівського обласного ТЦК та СП був Герой України Денис Чаюк. 10 жовтня стало відомо, що Чаюка призначили на іншу посаду.

Нагадаємо:

За останній місяць скандали навколо Львівського ТЦК не вщухають. Так, 19 вересня у Мережі з’явилося відео із Самбірського районного ТЦК. На ньому видно як військовий із пістолетом у руках жорстоко б’є чоловіка.

21 вересня мережу облетіла чергова новина про хабар. Побори на Львівщині влаштувала тепер вже жінка-офіцер. Про це повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України й додали, фігурантка працювала у Пустомитівському відділенні Львівського Районного ТЦК.

Як відомо, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення усіх обласних військкомів, а на їх місце наказав призначити офіцерів, які безпосередньо брали участь у бойових діях і не з чуток знають, що таке війна і чому тут не місце хабарям.

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