У Львові запровадили "комендантські години" для кафе та ресторанів: нові карантинні правила

У Львові запровадили "комендантські години" для кафе та ресторанів: нові карантинні правила

Кур'єр чи той, хто забирає їжу на доставку, не повинен заходити всередину приміщення.

У Львові, де зараз діє "червона" карантинна зона, робота закладів громадського харчування дозволена від 6.00 год і до 23.00 год. Проте після 23:00 ці заклади не можуть продавати алкоголь на виніс, а замовлення повинно видаватись на вулиці.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Після 23:00 ресторанам та іншим закладам дозволено працювати тільки на виніс, проте вони не можуть торгувати алкогольними напоями.

Також після 23:00 усі заклади громадського харчування повинні бути закритими, а замовлену продукцію можна видавати через віконечко чи в інший спосіб. Кур'єр чи той, хто забирає їжу на доставку, не повинен заходити всередину приміщення.

"Умовно, якщо людина хоче піти купити круасан чи замовити каву, то вона матиме таку змогу. Однак біля такого закладу не має бути скупчення", - сказав заступник міського голови Андрій Москаленко.

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