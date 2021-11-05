Во Львове ввели "комендантские часы" для кафе и ресторанов: новые карантинные правила

Во Львове ввели "комендантские часы" для кафе и ресторанов: новые карантинные правила

Курьер или забирающий еду на доставку не должен заходить внутрь помещения.

Во Львове, где сейчас действует "красная" карантинная зона, работа заведений общественного питания разрешена от 6.00 и до 23.00. Однако после 23:00 эти заведения не могут продавать алкоголь на вынос, а заказ должен выдаваться на улице.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

После 23:00 ресторанам и другим заведениям разрешено работать только на вынос, но они не могут торговать алкогольными напитками.

Также после 23:00 все заведения общественного питания должны быть закрытыми, а заказанную продукцию можно выдавать через окошечко или другим способом. Курьер или забирающий еду на доставку не должен заходить внутрь помещения.

"Условно, если человек хочет пойти купить круассан или заказать кофе, то у него будет такая возможность. Однако возле такого заведения не должно быть скопления", — сказал заместитель городского головы Андрей Москаленко.

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