У Львові чоловік у квартирі морив голодом два десятки тварин

У Львові чоловік у квартирі морив голодом два десятки тварин

Собаки та коти не отримували достатньої кількості їжі та жили в неналежних умовах.

У Львові 26-річний чоловік утримував у неналежних умовах 8 собак та 9 котів. Тварини не отримували достатньої кількості їжі та води й були у хворобливому стані. Внаслідок цього одна собака померла.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської області.

До поліції звернулись волонтери-зоозахисники. Вони повідомили, що в квартирі будинку на вулиці Замарстинівській чоловік тримає близько 20 тварин. За словами заявників, собаки та коти не отримували достатньої кількості їжі та жили в неналежних умовах.

До помешкання чоловіка виїхали правоохоронці. Після перемовин 26-річний чоловік впустив поліцейських та волонтерів у квартиру. Там перебували 8 собак та 9 котів. Більшість із них перебувала у хворобливому стані. Тварин доправили у ветеринарну клініку. Під час лікування один пес помер.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Нагадаємо, що у селі Полонка Луцького району директор луцької школи з рушниці застрелив сусідського пса.

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