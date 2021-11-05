Переконував, що це не він: під Львовом водій, тікаючи від поліції, сховався на дереві

Переконував, що це не він: під Львовом водій, тікаючи від поліції, сховався на дереві

Чоловіку заборонили протягом року сідати за кермо.

У с. Милятичі, що під Львовом, суд оштрафував на 17 тис. грн водія, який нетверезим їздив за кермом, а коли його затримували правоохоронці, то виліз на дерево та намагався там сховатись.

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Про це йдеться у рішенні Пустомитівського районного суду Львівської області.

12 вересня правоохоронці помітили нетверезим водія автомобіля Škoda. Те, що чоловік був п'яний підтвердила і медична експертиза.

Проте захисник водія у суді повідомив, що за кермом автомобіля нібито був не його підзахисний, а брат чоловіка. Підсудний ж нібито був на пасажирському сидінні та переконував, що автомобіль патрульних стояв на узбіччі без увімкнених фар, аварійної сигналізації та проблискових маячків.

Також підсудний розповів, що повернувшись додому, він зайшов у під'їзд будинку, проте згодом вийшов на вулицю, щоб покурити. Там він побачив двох правоохоронців, які крикнули: "Стій, йди сюди". За словами чоловіка, його це налякало, а тому він побіг за будинок і виліз на дерево, щоб там сховатись. Він також переконує, що поліція незаконного його затримала, оскільки він не винний.

Слова підсудного повторив також і його брат. Проте суд скептично поставився до таких свідчень та визнав водія винним у тому, що він керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіку присудили 17 тис. грн штрафу та заборонили протягом року керувати автомобілем. Також він повинен сплатити 454 грн судового збору.

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