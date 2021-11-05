Минув термін придатності: на Львівщині не використали близько 40 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Минув термін придатності: на Львівщині не використали близько 40 тисяч доз вакцини AstraZeneca

На Львівщині за 4 листопада щеплення від COVID-19 отримали 18 175 осіб.

У Львівській області не використали близько 40 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, її передадуть на централізовані склади для утилізації.

Про це у п'ятницю, 5 листопада, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис під час брифінгу, пише "Укрінформ".

"До нас ця (вакцина - ред.) поступила як невідкладна допомога. Є близько 40 тис. AstraZeneca, яку ми не використали, і в якої минув термін придатності. Вона зараз знаходиться на карантині, далі її передадуть на централізовані склади, де утилізують", - зазначив він.

За словами головного медика Львівщини, станом на сьогодні проблем із надходженням вакцин на територію області немає. Охочі вакцинуватися найчастіше обирають Pfizer, на другому місці - Coronavac, а AstraZeneca – найрідше.

"Двома дозами провакциновано вже 23% населення, 35% отримали першу дозу вакцини. Щоденно вакцинується від 18 до 22 тис. населення області", – додав Чемерис.

Нагадаємо:

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 5 листопада , демонструє зростання. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 188 624 підтверджених випадків інфікування коронавірусом . За добу в міських ковідних лікарнях померло 19 людей.

, демонструє зростання. Так, станом на 08:00 у регіоні вже . На Львівщині за 4 листопада щеплення від COVID-19 отримали 18 175 осіб (із них 13 384 особи отримали першу дозу вакцини, 4 791 – другу дозу).

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Коронавірус в Україні: минулої доби недуга забрала життя 696 людей

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