Збив на переході: поліція розповіла подробиці смертельної ДТП у Львові (фото)

Збив на переході: поліція розповіла подробиці смертельної ДТП у Львові (фото)

Водія уже затримали, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

У Львові на вулиці Шевченка у четвер, 4 листопада, автомобіль Toyota на смерть збив пішохода. За даними поліції, потерпілий переходив дорогу в межах пішохідного переходу.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

71-річний чоловік переходив дорогу на "зебрі", коли його збив автомобіль Toyota , за кермом якого був 38-річний житель Львова. Попередньо відомо, що водій автомобіля був нетверезий.

У поліції відкрили провадження за ч.3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Водія уже затримали, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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