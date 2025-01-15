У Львові перепоховають Путіна

Знайдені останки, включно з агентом НКВС Ніколаєм Кузнєцовим та майором Стєпаном Путіним, а також надмогильні плити будуть перенесені на спеціально визначену ділянку Голосківського кладовища.

У Львові планують провести дослідження та ексгумацію поховань на території Пагорба Слави.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Знайдені останки, включно з агентом НКВС Ніколаєм Кузнєцовим та майором Стєпаном Путіним, а також надмогильні плити будуть перенесені на спеціально визначену ділянку Голосківського кладовища.

Цей меморіальний комплекс має статус пам’ятки історії, тому для перенесення поховань місто отримало погодження Міністерства культури України. Замовником робіт визначено ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар".

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі виставили на продаж пам'ятник Леніну. Зароблені кошти підуть на потреби ЗСУ.