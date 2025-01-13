Ймовірний вбивця Фаріон звернувся до свого батька з-за ґрат: що він сказав

Сьогодні, 13 січня, розпочалося нове засідання Шевченківського суду у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

Підозрюваного у вбивстві вже привезли до суду. Там він звернувся до свого батька, який зараз перебуває на фронті. У нього сьогодні день народження.

"Я за тебе щодня тримаю кулаки. Рано чи пізно ми зустрінемося на волі", — сказав Зінченко.

Варто зазначити, що друзі Зінченка прийшли до суду підтримати підозрюваного.

Нагадаємо, справу Вʼячеслава Зінченка наприкінці 2024 року було перекваліфіковано і йому загрожує довічне позбавлення волі. На початку 2025 року підсудному подовжили термін перебування під вартою без права внесення застави до 4 березня.

19 липня у Львові у Фаріон стріляли. Після чого її негайно госпіталізували. Повідомлялося, що стан Фаріон украй важкий, у неї сталася глибока мозкова кома, а потім зупинка серця. Лікарі намагалися рятувати її життя протягом кількох годин, але стан жінки був надто важким і вже о 23:20 настала біологічна смерть.

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