Декомунізація в Україні: одна з областей повністю позбулася радянських пам'ятників

В одній з областей України демонтовано 312 радянських пам'ятників.
Першою в Україні повністю завершила процес декомунізації Львівська область. За понад рік роботи в області демонтували 312 радянських пам'ятників.
Про це під час брифінгу 30 січня повідомили у Львівської обласній військовій адміністрації.
За словами чиновників, під час декомунізації кошти з обласного бюджету нне витрачали. Прибрати пам’ятники допомогли, зокрема небайдужі місцеві жителі.
Серед 312 демонтованих об'єктів є рельєфи із зображенням воїнів радянської армії, обеліски та стели, зокрема:
- Львівський район – 788
- Червоноградський район – 62;
- Золочівський район – 51;
- Самбірський район – 42;
- Стрийський район – 29;
- Яворівський район – 27;
- Дрогобицький район – 23.
"Це історична подія не тільки для Львівщини, а для всієї України… Львівщина стала першою такою областю в Україні, і ми хотіли б, щоб цей процес поширився на інші області", – відзначив депутат Львівської обласної ради Захар Миляник.
Нагадаємо, у Дніпрі Брежнєва залишили без однієї "регалії".
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