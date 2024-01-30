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Декомунізація в Україні: одна з областей повністю позбулася радянських пам'ятників

Декомунізація в Україні: одна з областей повністю позбулася радянських пам'ятників

На Львівщині демонтували пам'ятник колгоспниці / Фото: Захар Миляник

В одній з областей України демонтовано 312 радянських пам'ятників.

Першою в Україні повністю завершила процес декомунізації Львівська область. За понад рік роботи в області демонтували 312 радянських пам'ятників.  

Про це під час брифінгу 30 січня повідомили у Львівської обласній військовій адміністрації.

За словами чиновників, під час декомунізації кошти з обласного бюджету нне витрачали. Прибрати пам’ятники допомогли, зокрема небайдужі місцеві жителі. 

Серед 312 демонтованих об'єктів є рельєфи із зображенням воїнів радянської армії, обеліски та стели, зокрема:

  • Львівський район – 788
  • Червоноградський район – 62;
  • Золочівський район – 51;
  • Самбірський район – 42;
  • Стрийський район – 29;
  • Яворівський район – 27;
  • Дрогобицький район – 23.

"Це історична подія не тільки для Львівщини, а для всієї України… Львівщина стала першою такою областю в Україні, і ми хотіли б, щоб цей процес поширився на інші області", – відзначив депутат Львівської обласної ради Захар Миляник.

Нагадаємо, у Дніпрі Брежнєва залишили без однієї "регалії".

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