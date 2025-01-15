Во Львове перезахоронят Путина

Найденные останки, включая агента НКВД Николая Кузнецова и майора Степана Путина, а также их надгробные плиты будут перенесены на специальный участок Голосковского кладбища.

Во Львове планируют провести исследования и эксгумацию захоронений на территории Холма Славы.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Найденные останки, включая агента НКВД Николая Кузнецова и майора Степана Путина, а также их надгробные плиты будут перенесены на специальный участок Голосковского кладбища.

Этот мемориальный комплекс имеет статус памятника истории, поэтому для переноса захоронений город получил согласование Министерства культуры Украины. Заказчиком работ определен ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище".

Напомним, ранее в Запорожье выставили на продажу памятник Ленину. Заработанные средства пойдут на нужды ВСУ.