Чи можна відкрити аеропорт у Львові: в Українській асоціації пілотів оцінили можливість

Відкриття аеропорту у Львові наразі неможливе. А якщо все ж відкрити його зараз, то Львів залишиться без аеропорту, тому що він буде знищений ракетними ударами росіян.

Таку думку в ефірі "Еспресо" висловив президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан, коментуючи можливість відкриття рейсів цивільної авіації аеропорту "Львів" під час воєнного стану.

"Те, що вони (керівництво летовища – Ред.) зараз запланували, може призвести до двох подій. Перше, Україна, місто Львів залишиться без аеропорту, тому що він буде знищений ракетними ударами росіян. Друга, до того ж можуть загинути люди – як пасажири, так і персонал Львівського аеропорту", – різко заявив президент Української авіаційної асоціації пілотів.

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Крім того, він зауважує, що якщо аеропорт знищать ракетні удари РФ, грошей на його відбудову у зруйнованій війною економіці України просто не знайдеться.

"Як наслідок, коли прийде час перемоги... ми прийдемо до того, що летовища у Львові не буде. А це буде означати, що три-чотири роки будемо бігати по білому світу з відкритою долонею і казати: "Шановні, дайте нам грошей". Тому що ми так дуже гроші любили і так хотіли заробити грошей, "легкому їх накосити", що от таке впровадили", – сказав Хазан.

Геннадій Хазан наголосив, що для відновлення роботи летовища йому необхідно забезпечити надвисокий рівень захисту.

"Я не маю права давати порад, можу тільки свої думки висловити вголос. Нехай ті, хто рахували і вважали (що можна відкрити летовище у Львові – Ред), хай з'їздять в аеропорт міста Жешува і порахують кількість пускових установок системи Patriot, яка розташована хоча би по одній стороні від злітно-посадкової смуги. І коли вони зможуть бодай теоретично зрозуміти, чи зможуть забезпечити хоча б такий рівень охорони Львівського аеропорту, то можуть брати на себе якусь недоречну відповідальність щось далі рахувати", – підсумував очільник Української авіаційної асоціації пілотів.

Раніше повідомлялося, що міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час воєнного стану.

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