Аеропорт Львова вивчає можливість відкриття рейсів під час війни: названо умови

У Львівському аеропорту розповіли, чи планують відновити роботу під час війни.

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час воєнного стану.

Про це передає пресслужба летовища у Facebook.

"Вивчаємо можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури", – сказано в повідомленні. Про які саме умови йдеться, не уточнили.

Командою аеропорту було розроблено операційний документ евакуації пасажирів, проводяться постійні тренування процедур евакуації людей.

Крім того, керівництво аеропорту "Львів" постійно проводить зустрічі з міжнародними партнерами, експертами, учасниками авіаційної діяльності, авіакомпаніями, урядовими організаціями, міжнародними авіаційними організаціями з безпеки та асоціаціями аеропортів з метою пошуку шляхів відновлення цивільної авіації України.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль відповів, чи можливо зараз відкрити авіапростір України.

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