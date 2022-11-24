У Львові не курсуватимуть усі трамваї та тролейбуси до кінця доби

Натомість на міських автобусних маршрутах у Львові працюватиме більше машин.

До кінця доби, 24 листопада, у Львові не курсуватимуть трамваї та тролейбуси. Це пов’язано з відсутністю електропостачання на підстанціях живлення ЛКП "Львівелектротранс".

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами начальника управління транспорту ЛМР Ореста Олеськіва, через відсутність роботи електротранспорту у Львові на міських автобусних маршрутах працюватиме більше машин.

"Наше комунальне АТП-1 сьогодні випускає більше автобусів на свої маршрути, зокрема з 17:00 год вже курсує 7 додаткових автобусів. Якщо завтра рух електротранспорту не вдасться відновити, то в ранкові пікові години наше АТП випустить на маршрути 16 додаткових автобусів", – зазначив він.

Знеструмлення на Львівщині

Через ракетні обстріли 23 листопада увесь Львів та частина області залишилися без світла.Окупанти завдали двох ракетних ударів по електропідстанції на Львівщині.

Але вже ввечері у Львові відновили електропостачання.

Сьогодні, 24 листопада, на Львівщині ввели всі типи аварійних та погодинних вимкнень.

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