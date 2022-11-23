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Окупанти завдали ракетних ударів по електропідстанції на Львівщині: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Окупанти завдали ракетних ударів по електропідстанції на Львівщині: що відомо

Фото: Associated Press

Застосовують екстрені відключення електроенергії.

Російські війська 23 листопада завдали двох ракетних удари по електропідстанції у Львівській області. 

Про це повідомив голова області Максим Козицький. 

"Два ракетних удари по електропідстанції у Львівській області", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки Яворівський, Львівський та Червоноградський райони залишилися без електроенергії. 

"Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють", - заявив Козицький. 

Нагадаємо, у Львові про "тривогу" сповістили о 13:11. Станом на 15:13 вона досі триває. У місті було чутно вибухи. Андрій Садовий просив залишатися в укриттях. Згодом мер повідомив, що усе місто Львів залишилося без світла.

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Дата публікації
Перегляди
5560
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