У 2025 році Львів стане “столицею Європи”, наразі — молодіжною

У середу, 23 листопада, в албанському місті Тірана оголосили переможця конкурсу “Молодіжна столиця Європи 2025”. Цей титул отримав Львів, а разом з ним і всі інші міста України, адже це була спільна заявка.

Про це повідомили у пресслужбі молодіжних просторів “ТВОРИ!”, які були ініціаторами подання заявки на участь у конкурсі.

Головною ідеєю презентації Львова на загальноєвропейському конкурсі було те, що молоді люди, спільноти та усі міста України є охоронцями свободи не лише нашої країни, а й усього цивілізованого, демократичного світу.

“Разом зі Львовом перемогли всі українські міста – від Львова до Маріуполя, від Херсона – до Києва. Адже це спільне заявка. Перемогла Україна! Ця перемога – шана всій українській молоді, всім тим, хто боронить незалежність – захисникам, волонтерам, підприємцям, всім, хто наближає перемогу!.. Наша головна перемога попереду”, – зазначив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, який представляв місто на конкурсі.

Мета цього конкурсу полягає в тому, щоб щороку нове європейське місто отримало шанс продемонструвати свої інноваційні ідеї, проєкти та заходи, спрямовані на підняття голосу молодих людей та впровадження нової молодіжної перспективи у всі аспекти життя міста.

Як розповів Олег Малець, директор молодіжних просторів “ТВОРИ!”, Львів учетверте подавав заявку і двічі доходив до фіналу. Цього року львів’яни зголосилися до участі в конкурсі за 2 дні до повномасштабного вторгнення.

“Після 24 лютого наша заявка була повністю кардинально змінена, тому зараз ми репрезентували всі міста, містечка і села України”, - зауважив він.

Олег Малець наголосив, що ця перемога стала ще одним елементом об’єднання з Європою, моментом консолідації європейських зусиль заради розширення можливостей для молодих людей.

“Йдеться про додаткові інвестиції в молодіжну сферу, про обмін досвідом, про розбудову молодіжної інфраструктури, про багато різноманітних заходів і активностей, які у 2025 році будуть відбуватися у Львові, і про участь молоді у житті міста, країни, Європи”, - пояснив він.

Нагадаємо, 24 листопада Київрада вирішила присвоїти колишньому прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва.

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