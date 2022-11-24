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Сьогодні на Львівщині вимикатимуть світло: які типи відключень діятимуть в області

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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780
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Сьогодні на Львівщині вимикатимуть світло: які типи відключень діятимуть в області

Фото: pixabay.com

У "Львівобленерго" розповіли про ситуацію з електроенергією в області.

Сьогодні, 24 листопада, у Львівській області вимикатимуть світло. В регіоні діятимуть усі типи відключень електроенергії.

Про це повідомили у "Львівобленерго".

"Сьогодні 24 листопада на Львівщині за вказівкою "Укренерго" введені всі типи аварійних та  погодинних вимкнень. Просимо з розумінням віднестись до ситуації, яка склалась в енергосистемі України внаслідок ворожих обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Знеструмлення на Львівщині

У середу, 23 листопада, росіяни завдали масованого удару по Україні. Через ракетні обстріли Львів та Яворівський, Львівський та Червоноградський райони залишились без електрики. Окупанти завдали двох ракетних ударів по електропідстанції у Львівській області.

Ввечері у Львові вже відновили електропостачання.

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Перегляди
780
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