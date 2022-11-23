У Львові на 50% відновили електропостачання: Садовий розказав про ситуацію в місті

У 70% жителів Львова також є вода.
У Львові станом на 18:20 23 листопада у 50% міста відновили електропостачання. Також у місті запускають ТЕЦ.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Садовий пояснив, що половина Львова уже з електрикою. Продовжуються планові відключення. Також у місті на 70% відновлено водопостачання.
"Запускаємо міські ТЕЦ, працюємо над відновленням теплопостачання та подачею гарячої води. Якщо не станеться надзвичайної ситуації, то садки та школи завтра працюватимуть у звичному режимі. Громадський транспорт. Автобусів на вечір запустили більше. Паралельно відновлюємо роботу електротранспорту. 75% світлофорів вже працюють", - написав Садовий.
Ракетний обстріл Львівської області
Російські терористи у середу, 23 листопада, масовано обстріляли Україну ракетами. ЗСУ збили 51 з 70 російських ракет.
У Львівській області було зафіксовано два ракетних удари по енергетичних об'єктах. Внаслідок ворожої атаки Яворівський, Львівський та Червоноградський райони залишилися без електроенергії.
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