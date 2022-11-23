У Львові відновили електропостачання: Садовий розказав, чому в деяких будинках немає світла

У Львові станом на зараз повернули електропостачання, проте через планові відключення електрики деякі будинки можуть бути без світла.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Львів вже зі світлом. Але у місті є планові відключення, тож деякі будинки можуть бути без електрики. Також відновили подачу води та тепла. Всі міські служби працюють. Слава ЗСУ та кожному, хто сумлінно та невпинно виконує свою роботу!", - написав Садовий.

Ракетні обстріли Львівської області

Російські терористи у середу, 23 листопада, масштабно обстріляли Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ по Україні випустили 70 ракет, з який 51 вдалось збити.

Через ракетні обстріли Львів та частина області повністю залишились без електрики. На Львівщині російські терористи завдали два ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

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