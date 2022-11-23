У Львові відновили електропостачання: Садовий розказав, чому в деяких будинках немає світла

У місті відновили постачання води та тепла.
У Львові станом на зараз повернули електропостачання, проте через планові відключення електрики деякі будинки можуть бути без світла.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
"Львів вже зі світлом. Але у місті є планові відключення, тож деякі будинки можуть бути без електрики. Також відновили подачу води та тепла. Всі міські служби працюють. Слава ЗСУ та кожному, хто сумлінно та невпинно виконує свою роботу!", - написав Садовий.
Ракетні обстріли Львівської області
Російські терористи у середу, 23 листопада, масштабно обстріляли Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ по Україні випустили 70 ракет, з який 51 вдалось збити.
Через ракетні обстріли Львів та частина області повністю залишились без електрики. На Львівщині російські терористи завдали два ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.
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