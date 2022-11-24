Во Львове не будут курсировать все трамваи и троллейбусы до конца суток

Вместо того на городских автобусных маршрутах во Львове будет работать больше машин.

До конца суток, 24 ноября, во Львове не будут курсировать трамваи и троллейбусы. Это связано с отсутствием электроснабжения на подстанциях питания ЛКП "Львовэлектротранс".

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

По словам начальника управления транспорта ЛГС Ореста Олескива, из-за отсутствия работы электротранспорта во Львове на городских автобусных маршрутах будет работать больше машин.

"Наше коммунальное АТП-1 сегодня выпускает больше автобусов на свои маршруты, в том числе с 17:00 уже курсирует 7 дополнительных автобусов. Если завтра движение электротранспорта не удастся восстановить, то в утренние пиковые часы наше АТП выпустит на маршруты 16 дополнительных автобусов", – отметил он.

Обесточивание во Львовской области

Из-за ракетных обстрелов 23 ноября весь Львов и часть области остались без света. Оккупанты нанесли два ракетных удара по электроподстанции на Львовщине.

Но уже вечером во Львове возобновили электроснабжение.

Сегодня, 24 ноября, во Львовской области ввели все типы аварийных и почасовых отключений.

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