У Львові народилася дівчинка-богатирка

У лікарні Святої Анни Першого медоб’єднання Львова народилася дівчинка-богатирка вагою понад 5,5 кг.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Батьки новонародженої: 24-річна Христина та 25-річний Тарас Артишки із села Кротошин Львівської області. Побралася молода пара торік у серпні. І того ж місяця новоспечені чоловік та дружина дізналися, що в них буде дитина. Новині обидвоє дуже зраділи.

"Вагітність протікала без проблем, животик ріс поступово. Багато хто очікував, що буде двійня. Але я знала, що буде одна дівчинка. Перед пологами нам прогнозували вагу 4 кілограми", - розповідає породілля.

У лікарні розповіли, що на 41-му тижні вагітності у Христини почалися перейми.

"Довірити свої перші пологи молода жінка вирішила спеціалістам Лікарні Святої Анни. Наші акушери-гінекологи спершу хотіли пустити Христину в природні пологи, бо гадали, що вага немовляти близько чотирьох кілограмів. Однак обстеження показало, що дитина значно більша і перевищує розмір пологових шляхів. Лікарі зважили всі "за" і "проти" та ухвалили рішення про проведення кесаревого розтину", - зазначили у медзакладі.

Дівчинка з’явилася на світ 20 травня. Її вага становила 5 550 грамів, а зріст - 60 сантиметрів. Щасливі батьки вирішили назвати донечку Златою.

Нагадаємо, 13-річна донька найстаршої породіллі Підвербної переїхала до нової родини.

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