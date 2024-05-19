У Львові розшукують 20 млн грн, які міська влада виділила на вітрила для фрегата ВМС

У Львівській міській раді погрожують звернутися до правоохоронних органів через відсутність звіту про те, як було витрачено 20 млн грн, виділених минулого року на вітрила для фрегата “Дружба” — навчального судна інституту Військово-морських сил Одеської морської академії.

Про це повідомила голова бюджетної комісії ЛМР Наталія Шелестак в ефірі телеканалу “Перший Західний”.

За її словами Одеська морська академія наприкінці минулого року звернулася до Львівської міськради з проханням надати 20 млн грн на вітрила для фрегату “Дружба”, який багато років не виходив у море і який мали намір використовувати як навчальний. Попри заперечення бюджетного комітету, як стверджує депутатка, міський голова Андрій Садовий підтримав це прохання.

Тепер у міській раді не знають, чи були витрачені ці кошти за призначенням.

“Ми не знаємо, куди витрачені кошти, тому якщо вони не нададуть звіт, який мали надати до 1 квітня, я буду змушена звертатись письмово не лише до них, а й в правоохоронні органи. Я вимагаю, щоб ми знали, на що ті 20 млн грн були витрачені”, – наголосила Шелестак.

Нагадаємо, Львівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) опублікував уже другий мотиваційний відеоролик із закликом до чоловіків приєднуватися до лав Збройних сил та ставати на захист України.

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