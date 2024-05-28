Во Львове родилась девочка-богатырка

В больнице Святой Анны Первого медобъединения Львова родилась девочка-богатырка весом более 5,5 кг.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

Родители новорожденной: 24-летняя Кристина и 25-летний Тарас Артышки из села Кротошин Львовской области. Обручилась молодая пара в августе прошлого года. И в том же месяце новоиспеченные супруги узнали, что у них будет ребенок. Новости оба очень обрадовались.

"Беременность протекала без проблем, животик рос постепенно. Многие ожидали, что будет двойня. Но я знала, что будет одна девочка. Перед родами нам прогнозировали вес 4 килограмма", — рассказывает роженица.

В больнице рассказали, что на 41-й неделе беременности у Кристины начались схватки.

"Доверить свои первые роды молодая женщина решила специалистам Больницы Святой Анны. Наши акушеры-гинекологи сначала хотели пустить Кристину в естественные роды, потому что думали, что вес младенца около четырех килограммов. Однако обследование показало, что ребенок значительно больше и превышает размер родовых путей. взвесили все "за" и "против" и приняли решение о проведении кесарева сечения", — отметили в медучреждении.

Девочка появилась на свет 20 мая. Ее вес составлял 5 550 граммов, а рост – 60 сантиметров. Счастливые родители решили назвать дочь Златой.

Напомним, 13-летняя дочь старейшей роженицы Подвербной переехала в новую семью.

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