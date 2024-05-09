У Львові жінка випала з автобуса — що відомо

Люди викликали швидку допомогу та поліцію.
У Львові на зупинці, що розташована на площі. Ярослава Осмомисла, під час виходу з автобуса №1А впала літня пасажирка.
Про це повідомили в комунальному підприємстві АТП-1, як передає пресцентр львівської міської ради.
За свідченням пасажирів, водій транспорту побачив, як жінка впала під час виходу з автобуса і підійшов до неї та запропонував допомогу.
"Жінка відповіла, що почувається добре і допомоги не потребує. Водій залишив їй свій номер телефону і поїхав за маршрутом. Пізніше, коли автобус уже поїхав, жінці стало погано. Люди, які були поруч, викликали швидку допомогу та поліцію", — розповіли згодом в пресслужбі.
Жінку доправили до лікарні святого Пантелеймона. Виявилося, що постраждала отримала забій потиличної та скроневої ділянок і ушкодження шкіри. У лікарні їй обробили рани та виконали рентген. Після огляду у лікаря-травматолога, жінку у задовільному стані відпустили додому.
Нагадаємо, дівчина гуляла по недобудові на Київщині і впала з 9 поверху. ТСН.ua вже повідомляв, чим все закінчилося.
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