У Львові солдат застрелив полковника: що сталося і яке покарання поніс

Солдата звільнили від ув'язнення, бо суд встановив, що полковника він застрелив випадково.

У Львові Личаківський районний суд засудив старшого солдата за випадкове вбивство полковника.

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

Трагічний інцидент ставстя у листопаді 2022 року на території однієї з військових частин у Львові. Військовослужбовці готувалися до навчальних стрільб і перевіряли зброю.

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У день проведення занять, старший солдат спільно з іншими військовослужбовцями, за вказівкою помічника командира, отримали в кімнаті зберігання зброї ящик зі зброєю та набоями.

За даними правоохоронців, перебуваючи у кабінеті старший солдат без дозволу взяв до рук пістолет моделі "ТТ" кал. 7,62х25мм.

"Стоячи праворуч від потерпілого, який також перебував у вказаному приміщенні, не перевіривши наявність спорядженого магазину в пістолеті, здійснив його заряджання шляхом відведення затворної рами у крайнє заднє положення та вільного його повернення вперед дославши набій у патронник, тримаючи зброю у правій руці, повернувся у напрямку полковника, після чого натиснув на спусковий гачок та здійснив один постріл з пістолету у бік останнього", – йдеться у матеріалах справи.

На місце події прибули медики та забрали потерпілого до шпиталю, проте, попри зусилля лікарів, полковник від отриманого поранення помер у госпіталі.

У вироку вказано, що солдат порушив правила поводження зі зброєю і через необережність застрелив полковника.

Сам солдат на суді стверджував, що показав пістолет іншому військовому, а коли обернувся, то "з невідомих йому причин в цей час пролунав постріл та куля вилетіла в сторону полковника".

Хлопець стверджував, що не знав, що пістолет був заряджений. Його слова підтвердили свідки й запевнили, що між загиблим та обвинуваченим не було жодних конфліктів.

Горе-стрільцеві призначили п’ять років в'язниці, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у три роки.

Дружина загиблого полковника у коментарі Zaxid.net розповіла, що не погоджується із винесеним вироком та подаватиме апеляцію.

Раніше повідомлялося, що на Одещині знайшли застреленим прикордонника.

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