Боявся, що вручать повістку: на Львівщині чоловік побив поліціянта під час перевірки документів

На засіданні суду підозрюваний пояснив, що побив представника поліції, бо боявся, що йому вручать повістку та змусять пройти військово-лікарську комісію.

У місті Турка на Львівщині чоловік побив поліціянта, коли той перевіряв у нього документи. Пізніше чоловік пояснив свій вчинок тим, що боявся отримати повістку.

Про це йдеться в ухвалі Турківського районного суду Львівської області.

Як зазначили у матеріалах справи, чоловік тричі вдарив кулаком по обличчю лейтенанта поліції, після чого почав тікати до автівки. Коли коп його наздогнав, він ще декілька разів ударив його, внаслідок чого поліціянт отримав легкі ушкодження голови.

На засіданні підозрюваний пояснив, що побив представника поліції, бо боявся, що йому вручать повістку та змусять пройти військово-лікарську комісію.

За чоловіка словами, він подорожує від 8 травня, відколи пішов з дому, де його оголосили безвісти зниклим. Повертатися туди він, мовляв, не збирається, ночує в лісі, а також хоче виїхати за кордон.

Прокурор вимагав призначити йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Більш м'який запобіжний захід, на думку прокурора, може призвести до того, що підозрюваний повторить свої дії, переховуватиметься або втече.

Суддя погодилася зі словами прокурора, призначивши підозрюваному цілодобовий домашній арешт на два місяці. Під час нього чоловік має прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, не виїжджати з Ковельського району Волинської області та не залишати своєї домівки без дозволу, а також здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці викрили жінку, яка організувала незаконний перетин кордону для свого фіктивного чоловіка. За це вона отримала солідну винагороду у 5 тисяч доларів США.

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