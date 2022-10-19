У частині Львова вночі не буде електрики: причини

Адреси, де буде відключення світла, не повідомляють.

У частині Львова в ніч на 20 вересня вимкнуть електропостачання. Це необхідно для того, щоб ліквідувати наслідки ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі міста.

Про це повідомляє Львівобленерго.

"Від 00:00 до 06:00 можливі перерви в електропостачанні частини міста Львова. Надати інформацію про точні адреси та вулиці, де буде відсутня електроенергія, немає можливості з міркувань безпеки. Просимо всіх із розумінням поставитися до ситуації", - наголосили львівські енергетики.

Обстріл енергетичної інфраструктури Львівської області

Російські окупанти 10 та 11 жовтня ракетами атакували енергетичну інфраструктуру Львівської області.

Через ракетні удари були пошкоджені чотири підстанції. 10 жовтня 90% Львова залишилося без електрики. Енергетики вже до кінця доби ліквідували аварію.

Проте росіяни у вівторок, 11 жовтня, повторно обстріляли енергетичну інфраструктуру Львівської області. Голова ОВА Максим Козицький розповів, що росіяни повністю знищили чотири електричні підстанції, через які Україна постачала електрику до ЄС.

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