На Львівщині пролунали вибухи: в ОВА розповіли, куди влучили ракети

Сьогодні, 13 жовтня, під час повітряної тривоги у Львівській області пролунали вибухи.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, в області працює ППО.

"Львівщина: працювала ППО. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях! Небезпека ще триває", - поінформував він.

О 16:48 очільник Львівщини повідомив, що по області окупанти випустили 3 ракети, 2 з яких влучили у один з військових об‘єктів.

"Що відомо на цю мить: влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО", - зазначив він.

Нагадаємо, станом на 15:49 13 жовтня на всій території України, крім Криму, оголосили повітряну тривогу.

На заході Україні працює ППО.

Читайте також: