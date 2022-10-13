На Львівщині пролунали вибухи: в ОВА розповіли, куди влучили ракети

РФ випустила на Львівщину 3 ракети.
Сьогодні, 13 жовтня, під час повітряної тривоги у Львівській області пролунали вибухи.
Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, в області працює ППО.
"Львівщина: працювала ППО. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях! Небезпека ще триває", - поінформував він.
О 16:48 очільник Львівщини повідомив, що по області окупанти випустили 3 ракети, 2 з яких влучили у один з військових об‘єктів.
"Що відомо на цю мить: влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО", - зазначив він.
Нагадаємо, станом на 15:49 13 жовтня на всій території України, крім Криму, оголосили повітряну тривогу.
На заході Україні працює ППО.
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