Показував дітям свої статеві органи: на території школи у Львові затримали 60-річного збоченця (фото)

У Львові затримали 60-річного чоловіка за розпусні дії, які він вчиняв перед вікнами школи. Свідками інциденту стали діти.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівщини.

"Днями, близько 11-ї години, на службовий планшет екіпаж патрульних отримав повідомлення про те, що на вулиці Личаківській невідомий чоловік перед вікнами школи оголює інтимні частини свого тіла. Свідками цих дій стали діти", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці негайно прибули на місце події та почали обстежувати територію навчального закладу. На задньому дворі школи патрульні виявили схожого 60-річного чоловіка, після чого його затримали.

Інший випадок трапився на вулиці Івана Франка. Небайдужа громадянка повідомила, що невідомий оголений чоловік на балконі займається непристойними речима на очах у перехожих, серед яких є і діти. Інцидент стався навпроти зупинки громадського транспорту.

"Патрульні, швидко відреагували. Двері їм відчинив 43-річний чоловік. Львів'янин зізнався у своїх діях. У обидвох випадках чоловікам загрожує відповідальність за вчинення хуліганських дій", - йдеться у повідомленні.

Розбещення дітей в Україні

У Києві на лаві підсудних опинився чоловік, який передягнувся в жінку, пробрався до шкільної вбиральні і вчинив розпусні дії відносно дитини.

Ще одного 55-річного чоловіка, жителя Івано-Франківська, судитимуть за розбещення 4-річної доньки, яку він ще й знімав у порнографії.

Також під Києвом затримали чоловіка, який розбещував шестирічну дівчинку. 37-річний збоченець оголеним ліг у ліжко до малолітньої дитини і намагався чинити розпусні дії.

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