В части Львова ночью не будет электричества: причины

Адреса, где будет отключение света, не сообщают.

В части Львова в ночь на 20 сентября отключат электроснабжение. Это необходимо для того, чтобы устранить последствия ракетных ударов по энергетической инфраструктуре города.

Об этом сообщает Львовоблэнерго.

"От 00:00 ч. до 6:00 ч. возможны перерывы в электроснабжении части города Львова. Предоставить информацию о точных адресах и улицах, где будет отсутствовать электроэнергия, нет возможности из соображений безопасности. Просим всех с пониманием отнестись к ситуации", — подчеркнули львовские энергетики.

Обстрел энергетической инфраструктуры Львовской области

Российские оккупанты 10 и 11 октября ракетами атаковали энергетическую инфраструктуру Львовской области.

Из-за ракетных ударов были повреждены четыре подстанции. 10 октября 90% Львова осталось без электричества. Энергетики уже к концу суток ликвидировали аварию.

Однако россияне во вторник, 11 октября, повторно обстреляли энергетическую инфраструктуру Львовской области. Председатель ОВА Максим Козицкий рассказал, что россияне полностью уничтожили четыре электрические подстанции, через которые Украина поставляла электричество в ЕС.

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