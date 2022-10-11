Ракетний удар по Львову: 30% міста знову без світла, Садовий закликав місцевих зробити запас води

Внаслідок ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури Львова 30% міста залишилося без електроенергії. Є проблеми і з водопостачанням у кількох районах.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Частина міста знову без електропостачання. Внаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії. Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста", - поінформував він.

Садовий закликав львів'ян зробити невеликий запас води.

"Протягом наступних годин можливі перебої у водопостачанні", - пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, росія знову вдарила ракетами по Львівщині. Станом на 12:30 відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.

Садовий повідомив, що ракета влучила по об’єкту критичної інфраструктури міста. Частина міста знову залишилася без електропостачання.

Ракетна атака Львова 10 жовтня

Нагадаємо, напередодні, 10 жовтня, у Львові внаслідок вибуху було тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ, не працювала третина світлофорів.

Перший обстріл Львова було зафіксовано близько 9 години ранку. Близько 11-ї ранку Львів вдруге атакували російські ракети.

Загалом, як повідомив голова ОВА Максим Козицький, Росія випустила за цей день 15 ракет по Львівській області, 7 з них системи ППО збили, 8 – влучили в енергетичні підстанції. У багатьох районах міста та районах області зникло еклектро- та водопостачання, а також зв'язок та інтернет.

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